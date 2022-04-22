Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зазначив, що росіяни намагаються виправдати свої невдачі.

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"Штурмувати "Азовсталь", наскільки я розумію, у них немає сил і можливостей. Тому Володимир Путін і Сергій Шойгу ухвалили начебто рішення вберегти своїх солдатів", – сказав радник.

Путін озлоблений

За словами Денисенка, насправді росіяни ніколи не бережуть своїх людей. Він розповів, що українське керівництво розуміє – Путін озлоблений, бо його армія не може взяти "Азовсталь". Проте Денисенко зазначив, що українські військові таки змушені відступити з певних позицій.

Частину українських захисників наразі перекидають на територію бойових дій на Донбасі,

– пояснив радник.

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