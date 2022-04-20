В частности, 10-я горно-штурмовая бригада в свободное время учится и усовершенствует навыки ведения боевых действий в урбанизированной местности. Оперативное командование "Запад" в фейсбуке обнародовало зрелищное видео подготовки украинских военных.

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Подготовка украинских военных

За время полномасштабного вторжения России в Украину стало очевидно, что ВСУ – одна из действительно лучших армий в мире. Даже в свободное время наши военные работают исключительно на победу и совершенствуют навыки ведения боевых действий, улучшают уровень мастерства военного дела.

Ведь нам еще нужно штурмовать, освобождать и очищать нашу землю от оккупанта. И будем делать это профессионально,

– подчеркнули в Оперативном командовании "Запад".

Украинские военные готовятся к штурму и освобождению временно оккупированных территорий: смотрите видео

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