Зокрема, 10-а гірсько-штурмова бригада у вільний час навчається та удосконалює навички ведення бойових дій в урбанізованій місцевості. Оперативне командування "Захід" у фейсбуці оприлюднило видовищне відео підготовки українських військових.

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Підготовка українських військових

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало очевидно, що ЗСУ – одна зі справді найкращих армій у світі. Навіть у вільний час наші військові працюють винятково на перемогу та удосконалюють власні навички ведення бойових дій, покращують рівень майстерності військової справи.

Адже нам ще потрібно штурмувати, звільняти та зачищати нашу землю від окупанта. І робитимемо ми це професійно,

– підкреслили в Оперативному командуванні "Захід".

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