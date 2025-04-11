Машинам, которые уничтожили ВСУ, было 70 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Россия использует для наступления экспонаты 1950-х годов

Несколько недель назад российские грузовики ГАЗ-69 "Козлик" впервые заметили на поле боя. Теперь оккупанты стали чаще их использовать для прямых наступлений.

Одно из них в четверг, 10 апреля, закончилось значительными потерями для россиян. Возле Белогоровки беспилотники ВСУ успешно уничтожили полноприводные ГАЗ-69, которые выпущены на заводе имени Молотова в Москве в период между 1952 и 1972 годами.

Грузовики удалось легко пробить, ведь они были небронированные. Для защиты от беспилотников оккупанты сделали клетки для каркаса, но это им не помогло.

По ГАЗ-69 отработали операторы БпЛА 81-й аэромобильной бригады. Под атаку также попали другие гражданские автомобили в огромной колонне, которой двигались оккупанты.

Лучше защищены российские штурмовые группы пытаются пересечь заминированную, оснащенную артиллерией и патрулируемую беспилотниками линию фронта. Слегка защищенные штурмовые группы на гражданских грузовиках, вездеходах и мотоциклах, как правило, имеют еще худшие условия,

– комментируют в издании.



ВСУ уничтожили дроном российский ГАЗ-69 / Фото Сергея Стерненко

Россия на войне теряет много специальных машин для штурмов – такие потери достигают уже 20 тысяч единиц. Поэтому они вынуждены заменять их гражданскими авто.

Поэтому, хотя оккупанты и имеют более численную армию и преобладали на большей части линии фронта, за зиму они имели ограниченные результаты и серьезные потери.

По данным Украинского центра оборонных стратегий, в последние дни российские полки закрепились к югу от Белогоровки и не двигаются дальше. Для большого наступления армия России пока не оснащена. Более того, ее технологий мало и для любого локального прорыва.