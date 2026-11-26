Война все больше зависит от беспилотников, которые могут обнаружить военного даже тогда, когда он не слышит их приближения. Для штурмовиков это означает еще большую опасность, а российские военные продолжают наступать, несмотря на потери и сложные условия на фронте.

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О самых тяжелых штурмах, страхе во время боя, изменениях на фронте из-за дронов, поведении российских оккупантов, их мотивации и выплатах за службу в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал боец спецподразделения "Артан" с позывным Шизик.

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Позывной "Шизик" и отношение к страху в бою

Почему у вас такой позывной? Он появился еще до службы в Вооруженных Силах?

Вообще, позывной был еще до армии, но прижился и во время службы. Когда мы во время штурмов или выполнения задач, я почти не боюсь, могу дойти до конца, поэтому так и прозвали Шизик. Хотел сменить, сказал командиру роты, а он ответил: "Нет, это культовое". Так и осталось.

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То есть вы бесстрашны?

Бывает. Понятно, что все боятся. Но если ты уже там и начинаешь работать, то страх может стоить жизни. Так же я переживаю за свою группу, которую веду.

На мне лежит немалая ответственность за людей. Если я начну бояться, моя группа может погибнуть, и эти смерти будут на моей совести. А так отрабатываем все четко.

Конечно, есть погибшие, но это война, здесь никто никого не щадит. Мы работаем в разных направлениях – в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Все это происходит очень страшно, но мы преодолеваем страх и отбиваем нашу землю, которая принадлежит нам. Как-то так получается.

Говорят, что вы одним из первых выходите на позиции. Если кому-то нужна помощь, вы тоже всегда первый. Слышала, что вы даже помогали оккупантам, которые хотели спасти себе жизнь. Действительно ли так было?

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Конечно. Это было в Харьковской области. Нам поставили задачу отбить позиции, поскольку там работала логистика, благодаря которой россияне стягивались и распространялись в районе Изюма. Нам приказали отбить позиции, чтобы перекрыть эту логистику.

Во время штурмов мы не могли зайти в блиндаж. Я бросил туда где-то семь, наверное, восемь гранат. Им уже нечем было дышать, они сдались. И да, я оказывал помощь даже тем пленным, которых мы взяли. Мы люди, а не звери. Если это военный, тогда мы действуем по правилам, если гражданский – это совсем не так, как у россиян.

Каждый пленник – это, конечно, единица обменного фонда, благодаря которой наши защитники могут вернуться домой?

Именно так. Если удалось взять пленных и вывезти их с поля боя, то их могут обменять и вернуть наших солдат, которые тоже пострадали и попали в плен. Знаю, что наших бойцов там пытают, и это очень плохо.

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Мы нормальные люди, поэтому оказывали помощь. Отдали свои штаны одному пленному, который был без обуви, нашли ботинки. У них не было воды, еды, плохая была логистика.

Наши ребята также отрабатывали там FPV, прикрывали нас, чтобы мы могли это сделать. У нас все получилось. У нас один погибший, но штурмовать – это не сидеть на позиции, это значит идти в бой. Бывает, что и наши гибнут. Это война.

Полный разговор с Шизиком: смотреть видео

Самые тяжелые штурмы, секунды на принятие решения и разница между штурмом и зачисткой

Если вспомнить все направления, которые вы перечисляли – Харьковское, Запорожское, Донецкое, – где было сложнее всего работать? Какой штурм вам запомнился больше всего, какой был действительно тяжелым?

Вообще все штурмы тяжелые, здесь нет легких. Самым тяжелым было Запорожское направление, Степногорск. Там было очень тяжело, ведь россияне уже подошли к Степногорску, где стояли девятиэтажные дома.

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Мы туда заходили, штурмовали. Приходилось идти пешком, потому что бронированная машина не могла подъехать. Нас забросили в туман, мы прошли и выполнили поставленную задачу.

Что для вас во время таких штурмов самое сложное? Есть ли вещи, которые вы себе говорите перед штурмом, какая-то коронная шутка или, возможно, вы верите во что-то?

Вообще есть, но там присутствует нецензурная лексика, я такого не стал бы говорить. Когда мы отрабатываем задание и нас забирают, подъезжает бронированная машина, у меня всегда есть привычка поворачиваться в сторону боя, поднимать руку, показывать и говорить. Вот так.

Есть ребята, которых нужно настроить. Я тоже настраиваюсь, но не могу заснуть перед штурмом. Например, нам предстоит выезжать в пять или шесть часов, а я уже знаю задание на день, а то и на два. Все отработано, но я не могу заснуть. Хочешь спать, но не получается, потому что постоянно думаешь.

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То же самое и с ребятами. Нужно всех подготовить, чтобы быстро выполнить задачу, войти, занять позицию. Если получилось – взять в плен, если нет – это война, наша земля, и мы будем за нее бороться.

В одном из видео, которые публиковал "Артан", вы рассказывали о воспоминании со штурма, когда сидели с двумя сведенными гранатами, а ваш побратим говорил: "Не дай Бог, только Шизика ранить, будет очень плохо". Можете вспомнить этот фрагмент? О каком направлении, обстановке шла речь?

Это был Оскол, Харьковская область, мы также отрабатывали штурмы. Во время штурма перебивали логистику противника. Не могли попасть в блиндаж, поэтому я забросал гранатами.

Во время боя по нам начали работать "Молнии", FPV, миномет. Мы укрылись, группа была большая, где-то 12 человек. Одни находились с одной стороны, а мы шли линией с другой. Я хотел зайти в блиндаж, но противник начал отвечать огнем. Я вернулся назад, снова бросил гранату, они снова отвечали огнем, начала работать минометная установка.

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С Магнусом, моим побратимом-пулеметчиком, мы спрятались в кустах. Я подумал, что нужно подготовить гранаты. И в этот момент над нами взорвалась "Молния", залетела в лес, земля даже задрожала. Когда я взял гранаты, посмотрел на Магнуса, а он – на меня. Я видел его страх, он видел мой. Я спросил: "Ты готов?" – чтобы он меня прикрывал. Мне нужно было действовать, но ситуация была очень опасной.

Подробное описание последовательности действий во время этого эпизода в редакторской версии обобщено.

И мы тогда взяли в плен российских оккупантов. Это люди, которые не понимают, куда они идут.

Во-первых, их загоняют, они думают, что вернутся, но у них нет такой возможности. Мы слышали по рации, что им даже не позволяют этого.

Один спрашивал: "Что мне делать?" А ему отвечали: "Иди туда, обратного пути нет". У нас могут эвакуировать раненых, забрать "трехсотого", а у них, если они заходят куда-то в тыл или дальше, такой возможности нет. Они просто бегают по лесу. Один вообще выбежал в лес и просил у нас воды.

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Вы сказали, что граната отскочила назад. На принятие таких решений обычно есть время? Это могут быть буквально секунды?

Это буквально секунды. Такие действия отрабатываются заранее. Когда мы идем на штурмы, командование собирает нас, и мы тренируемся в похожей местности, отрабатываем то, что будем делать. Это не так, что ты просто взял и захотел, а уже на месте во время выполнения задания может случиться что угодно.

И это секунды, потому что там взрыв, там прилет, там FPV, здесь "Молния", кто-то может стрелять. Все это очень хорошо слышно. Есть отработанная моторика, которую мы тренируем, чтобы в таких ситуациях действовать.

Знаете, как вы научились ездить на велосипеде и уже просто едете. Точно так же и здесь. Это секунды, по-другому никак, потому что ты хочешь жить, и ребята, которые идут с тобой, тоже хотят жить.

Я всегда переживаю, чтобы никто не погиб. У нас семья, мы очень уважаем друг друга, у нас сплоченный, отработанный коллектив, и все знают, что делать.

То есть вы стараетесь отработать как можно больше сценариев во время тренировок, чтобы в бою уже автоматически действовать по ним?

Именно так. По-другому никак. Если нам дали указание провести зачистку, а не штурм, это разные действия. Если во время зачистки ты увидел вышедшего врага, это одно. А когда уже знаешь, что противник там точно есть, это совсем другое.

А можете объяснить, в чем разница между штурмом и зачисткой?

Есть еще налет. Налет – это внезапная атака, когда противник не ожидает. Второй момент – зачистка. Мы не знаем, есть ли враг, но его замечали в этом лесу, например, и мы идем проверить территорию. Если есть противник, то уничтожаем его. Штурм – это когда противник находится на позиции, и ты начинаешь ее атаковать. В этом и разница.

Как обычно проходят штурмы? Каждый раз разное количество людей, погода, время подготовки? Есть ли определенные правила штурма?

Я вам скажу так: бывает, что приказ поступает из-за прорыва противника, тогда может быть и без подготовки – просто собрали ночью. У меня в Харьковской области тоже такое было. Мы были группой поддержки, но у наших ребят начались ранения, и поступил приказ. Мы собрались без подготовки. У нас всегда собраны рюкзаки, когда мы находимся в секторе, оружие наготове. Взяли необходимое и выдвинулись.

А когда поставлена задача и мы знаем, что противник сидит в блиндажах, тогда заранее готовимся и только после этого выполняем ее. Есть еще момент неожиданности. Например, сказали, что нужно укрепить позиции ВСУ, подкрепить фланги, и мы просто идем туда. Может встретиться противник. Это тоже получается не штурм, а зачистка.

Самые длительные боевые выходы и первый штурм

Как долго мог длиться самый продолжительный штурм? Я слышала, что бывает и по 30 часов, и несколько суток. Действительно ли такое бывает?

Бывает так, что мы штурмуем блиндаж, берем пленных. Если не удалось, можем оставаться на позициях и продолжать выполнять задачу. Бывало, что мы продвигались дальше, ждали противника, если он пытался атаковать.

Но если мы уже выполнили свою работу, то нет смысла продолжать. Если противник отступил или его уничтожили, тогда все, мы стабилизируем линию соприкосновения, так сказать.

По вашему опыту, как долго длились штурмовые действия?

Бывало, что до шести дней. Мы выполнили задачу, но не могли отойти, поскольку противник продолжал обстреливать этот участок. Не было возможности передать позицию другим и покинуть ее. Бывало и по шесть, и по десять дней.

Но это не значит, что все это время происходят постоянные штурмы. Это обстрелы, могут быть атаки. Если противник атакует, его уничтожают. Если нет, то ситуация стабилизируется, он может переключиться на другой участок, где начинаются бои. Тогда уже можно передать позиции другим военным, которые будут удерживать эту линию.

Если, например, пришло подкрепление, бывало ли так, что приходилось снова штурмовать следующие позиции? Бывали ли такие длительные операции?

Конечно, бывали. Например, если мы взяли одну позицию, первая группа уже устала и не может продолжать, тогда привлекают резерв. Другие военные могут продолжить выполнение задачи, штурмовать и отбивать позиции. Потом они тоже устают, и бывает, что снова приходится привлекать другие группы. Такое случалось.

Вы лично помните свой первый штурм? Что тогда чувствовали? Где это было?

Это было на Харьковском направлении, почти под Донецком. Впервые я вообще оказался в такой ситуации, когда по нам обрушились РСЗО, танки, вертолеты, самолеты.

Я спрятался в овраге под деревом, там торчали корни, залез под него. Моя группа тоже спряталась, потому что нас заметили. Там была дорога, которую я прозвал "дорогой смерти". Мы шли от одной посадки к большому лесу.

Россияне уже знали, что начались штурмы, поскольку перед нами шли другие группы. Нас заметили и начали обстреливать. Моего побратима ранили, но мы его эвакуировали. Я сидел под тем деревом, а обстрелы просто уничтожали лес. Тогда я такого в жизни не видел. Это очень страшно.

Я боялся, но собрался, взял себя в руки. Командир приказал мне собрать группу, мы эвакуировали раненого и продолжили выполнять задание. Такой был случай.

Что вам тогда помогало? Особенно во время первого штурма и в таких опасных ситуациях. Каждый штурм таит в себе опасность, а во время обстрела как работает мозг, что вы себе говорите, как можете собраться? Есть ли люди, которые не могут участвовать в штурмах, потому что организм реагирует иначе и они не способны собраться?

Есть люди, которые во время таких действий могут просто застыть, запаниковать, убежать. Это может привести к гибели, а потом придется думать, как забрать тело. Если это раненый, его тоже нужно эвакуировать. Это очень плохо.

А вообще, как вы говорите, как у меня работал мозг? Я с самого начала был подготовлен, знал, что попаду на войну. До этого уже был в Запорожье, правда, не в штурмах, а на позициях в Каменском. Мы не штурмовали, но держали позиции. Когда в Харьковской области я увидел свой первый штурм, то уже был морально готов. Понимал, что либо меня убьют, либо я буду действовать.

Путь в армию, служба в "Артане" и кто может быть штурмовиком

Чем вы занимались до войны? Какой была ваша жизнь до того, как вы пошли служить?

Я 17 лет работал строителем в разных сферах – занимался деревом, металлом, брался за дома и квартиры под ключ. Работал именно в строительстве.

Частично работал и на государство, примерно год был упаковщиком. Но в основном мне нравилось работать на себя, строить людям квартиры, дома, а потом радоваться результату и знать, что все это останется надолго.

Почему и как вы решили пойти в армию? В каком году пошли служить?

Это был 2024 год. Я морально устал от всего этого. Думал, всех призывают. Мне тоже пришла повестка домой, чтобы явиться в ТЦК.

Как-то пришел с работы, и мне все уже надоело. Захотелось просто увидеть, что такое война. Я сам пришел в ТЦК и сказал: "Что, поехали?" Мне ответили: "Поехали".

Меня отвезли на Ровенский полигон, там был инструктор с позывным "Черный флаг". Он такой человек, жесткий. Говорит: "Что ты хочешь: либо будь тряпкой, либо будь мужиком. А хочешь – беги". Я ответил: "Нет, я пойду, попробую, посмотрю".

Я видел, как ребята страдают. Мне тоже захотелось самому пойти и увидеть, что такое война.

Как вам служится в "Артане"? Судя по тому, что вы рассказываете о штурмах, кажется, не каждый способен на такое. Нравится ли вам служба в "Артане" и именно в роли штурмовика?

Конечно. Когда я проходил БЗВП, это еще были ВСУ, на Ровенском полигоне. Нас отбирали отдельно, со всего полигона, где было пять тысяч человек, взяли только 25. Нас отбирали по физической подготовке, снимали на видео, смотрели, какие мы, кто мы, проверяли нашу биографию.

Я сразу же захотел туда попасть. Спрашивал у них: "Это будет что-то вроде Counter-Strike, такая игра, может, вы знаете?" Они ответили: "Да". Я сказал: "Ну, тогда я на такое пойду". Так и согласился.

Не пожалели ли, что пошли?

Не о чем сожалеть. Я сам осознанно это сделал. Может, не каждый сможет, и не всем нужно быть штурмовиками, ведь не каждый выдерживает это морально. Не только физически, но и психологически.

Есть люди, которые физически более развиты, чем я, но морально не готовы идти, действовать или выполнять приказы во время обстрелов. Но есть минометы, логистика, дроны и другие направления. Если не можешь выполнять такие задачи, нужно все равно сдерживать врага, ведь он наступает. Его нужно сдерживать.

Если мы этого не будем делать, а каждый просто будет сидеть дома и думать, что все закончится и будет нормально, то этого не произойдет. Мы уже столько лет воюем, они не хотят останавливаться, им нужно давить, а нам – отбиваться. Вроде того.

Те, кто сидит дома и думает, зачем им это, возможно, и у меня когда-то до службы были такие мысли. Но сейчас я думаю иначе. После штурмов я увидел смерть, увидел все.

Мой организм и мозг начали работать по-другому. Я, наоборот, за то, чтобы ребята присоединялись и помогали. Если не можешь штурмовать, можно помогать армии или служить в других подразделениях. Есть много разных направлений: если не можешь штурмовать, можно заниматься другой работой в армии.

Как вы считаете, что должен уметь штурмовик? Вы говорите, что не каждый способен на это. Какие качества человек должен в себе найти, чтобы понять, что может быть штурмовиком?

На мой взгляд, я осознанно это делал, понимал, что на войне могут убить. Не знаю, наверное, это характер. С детства привык за себя стоять, всегда был активным. Людям, которые этого не пробовали, я говорю: если не можешь, лучше не идти, чтобы потом не пришлось эвакуировать, а впоследствии выносить тело.

Не можешь – значит, не делаешь. Занимаешься другим: логистикой или другими задачами. Не можешь штурмовать – служи на другом направлении, не можешь этого делать – помогай. Есть танки, ПВО, ребята ездят на пикапах и сбивают "Шахеды". Это тоже нелегко, но этим можно заниматься.

Дроны, российские штурмы и современная война

Вы говорили, что во время штурмов летело все – от РСЗО и танков до "Молний" и других беспилотников. Насколько сложнее становится работать, когда небо контролирует такое количество дронов?

С каждым годом война все больше переходит в плоскость беспилотных систем. Они очень мешают, ведь небо контролируется, и даже если ты хороший штурмовик, сильный и выносливый, может прилететь FPV-дрон и убить тебя.

С каждым днем становится все тяжелее, и нужно сдерживать врага. Наши беспилотники тоже летают и работают. На мой взгляд, сейчас очень тяжело. Раньше было немного легче, но сейчас беспилотных систем очень много. Они могут заметить тебя, даже если ты их не слышишь, а потом начинаются обстрелы и другие угрозы. Это очень тяжело.

Если говорить о россиянах, то уменьшилось ли количество их штурмов? Или они продолжают наступать, несмотря на потери?

В целом их немного подавили. Сейчас они не такие активные, как в прошлом году. Люди, которых уже отправили туда, фактически не могут вернуться. Даже раненые остаются на позициях. Мы пытаемся отбивать их, но не всегда получается так, как хотим. А они продолжают наступать.

Там люди, которые приехали из разных регионов России. Россия большая, население многочисленное. Они набирают людей из деревень, где, как они сами рассказывают, не было нормальных условий жизни, туалетов, стиральных машин, нормальных дорог. А здесь они увидели другое, хотя выбора у них нет.

Мы брали пленных, у них были телефоны. Я спрашивал: "Сколько ты получил, сколько служил?" Один рассказал, что получил два миллиона российских рублей, другой – миллион восемьсот тысяч. Сумма зависит от области.

Был и москвич, у которого, судя по документам, выплата составляла около двух миллионов восьмисот тысяч.

Это деньги за подписание контракта или за весь период службы?

Нет, они подписывают контракт, и эти деньги им сразу выплачивают – единовременно. А дальше неизвестно, что с ними происходит и как там все складывается.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.