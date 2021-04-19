Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что председатель Исполнительного Комитета реформ Михеил Саакашвили – "шулер с большой дороги". Тот в ответ обвинил министра в связях с контрабандистами и назвал его "вороватой букашкой" и болтуном целой группы "политической элиты".

Все началось с того, что в эфире "Свобода слова Савика Шустера" Саакашвили раскритиковал Марченко. Министр ответил ему и получил реакцию на свое заявление.

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Заявление Марченко

О том, правдиво ли заявление Саакашвили, что таможню фактически контролирует Александр Ивашкович, Марченко рассказал в интервью изданию "Левый берег". Министр подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

Саакашвили что-то сказал о Марченко. Но никто не разбирается. Все запомнили, что Саакашвили сказал, что Марченко якобы коррупционер. Я потом в интервью говорю, что он (Саакашвили – 24 канал) подлец и мерзавец, и что этот человек – шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер,

– заявил Марченко.

По его словам, политик приехал в страну, что-то попытался сделать. Однако определенные его идеи не удалось реализовать, поэтому, по мнению министра, Саакашвили ищет виновных.

"Выбрал меня. Я не буду это терпеть. Поэтому я говорю: "условный товарищ С, покажи что ты можешь. Ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты – фейковая история, тебя подпитывают просто информационно", – добавил глава Минфина.

Он убежден, что контрабандой должны заниматься правоохранители, а "для министра финансов важнее всего, чтобы таможня приносила доходы в бюджет". Кроме того, Марченко порекомендовал Саакашвили "сначала изучить матчасть, а потом общаться с министром финансов".

Ответ Саакашвили

Глава Исполнительного Комитета реформ Михеил Саакашвили в Фейсбуке ответил Марченко, назвав его болтуном целой группы "политической элиты".

Дешевая, вороватая букашка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов". Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только такие контрабандисты как Романенко, Макаренко,

– написал Саакашвили.

Он добавил, что с министром финансов знакомы все "крышевальшики" теневых схем, директора конвертационных центров и "все, кто занимается грабежом украинского бюджета".

"Марченко, похоже, считает, что я еще недостаточно много чего достиг в жизни, чтобы комментировать результаты работы целого министра финансов", – отметил политик.

Он также раскритиковал работу министра, заявив, что тот не сделал ничего для улучшения благосостояния украинцев. Саакашвили обвинил Марченко в торможении реформ, защите старых схем и возвращении в государственную систему отпетых коррупционеров. Глава Исполнительного комитета заявил, что Марченко стал главным "крышевателем контрабандных потоков".

Обратите внимание! Саакашвили неоднократно критиковал Марченко и заявлял о коррупции на таможне. В июле 2020 года он утверждал, что министр финансов грозится уйти в отставку, если на пост главы Гостаможни не назначат кандидата от "таможенной мафии". О ком говорилось, Саакашвили не уточнил.