Работает при любой власти, – Саакашвили назвал "настоящего голову" Украинской таможни
Михаил Саакашвили заявил, что знает имя человека, который является "настоящим руководителем" всей украинской таможни. По его словам, все контролирует некий Александр Ивашкович.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ пояснил, что Ивашкович – это человек, который контролирует IT-систему таможни.
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Настоящим руководителем украинской таможни, который работает под СБУ, является некий Александр Ивашкович. Это человек, который контролирует IT-систему таможни. То есть он может любой груз удивительным образом выпарить через IT-систему, остановить, ускорить,
– сказал экс-руководитель Одесской ОГА.
Саакашвили отметил, что "любая система может меняться, а Ивашкович работает при всех. Поменяют еще 50 таких руководителей таможни и он будет все контролировать".
Где отстранили таможенников
- в Одесской таможни – 22 человек;
- в Закарпатской таможни – 23 человек;
- в Киевской таможни – 8 человек;
- в Волынской таможни – 23 человек;
- в Галицкой таможни – 46 человек;
- в Буковинской таможни – 3 человека.
Санкции СНБО против контрабандистов
Владимир Зеленский 2 апреля заявил, что СНБО ввела санкции против людей, которых можно назвать ТОП-10 украинской контрабанды:
- Иван Бокало (зарегистрирован во Львове);
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области);
- Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области);
- Александр Еримичук (Черновцы);
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);
- Вадим Альперин (Одесса);
- Александр Чудаков (Одесса);
- Виктор Шерман (Одесса);
- Александр Кравченко (Одесса);
- Владимир Дидух (Львов).
Зеленский рассказал о борьбе с контрабандой: смотрите видео
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