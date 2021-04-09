Михаил Саакашвили заявил, что знает имя человека, который является "настоящим руководителем" всей украинской таможни. По его словам, все контролирует некий Александр Ивашкович.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ пояснил, что Ивашкович – это человек, который контролирует IT-систему таможни.

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Настоящим руководителем украинской таможни, который работает под СБУ, является некий Александр Ивашкович. Это человек, который контролирует IT-систему таможни. То есть он может любой груз удивительным образом выпарить через IT-систему, остановить, ускорить,

– сказал экс-руководитель Одесской ОГА.

Саакашвили отметил, что "любая система может меняться, а Ивашкович работает при всех. Поменяют еще 50 таких руководителей таможни и он будет все контролировать".

Обратите внимание! Вопрос таможни рассматривали на заседании СНБО 2 апреля. В результате более 100 таможенников со всей Украины отстранили от работы.

Где отстранили таможенников

в Одесской таможни – 22 человек;

в Закарпатской таможни – 23 человек;

в Киевской таможни – 8 человек;

в Волынской таможни – 23 человек;

в Галицкой таможни – 46 человек;

в Буковинской таможни – 3 человека.

Санкции СНБО против контрабандистов

Владимир Зеленский 2 апреля заявил, что СНБО ввела санкции против людей, которых можно назвать ТОП-10 украинской контрабанды:

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове);

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области);

Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области);

Александр Еримичук (Черновцы);

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);

Вадим Альперин (Одесса);

Александр Чудаков (Одесса);

Виктор Шерман (Одесса);

Александр Кравченко (Одесса);

Владимир Дидух (Львов).

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