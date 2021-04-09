Працює при будь-якій владі, – Саакашвілі назвав "справжнього голову" української митниці
Міхеїл Саакашвілі заявив, що знає ім'я людини, яка є "справжнім керівником" усієї української митниці. За його словами, усе контролює такий собі Олександр Івашкович.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Глава виконавчого комітету Національної ради реформ пояснив, що Івашкович – це людина, яка контролює IT-систему митниці.
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Справжнім керівником української митниці, який працює під СБУ, є такий собі Олександр Івашкович. Це людина, яка контролює IT-систему митниці. Тобто він може будь-який вантаж дивовижним чином випарувати через IT-систему, зупинити, прискорити,
– сказав екскерівник Одеської ОДА.
Саакашвілі зауважив, що "будь-яка система може змінюватися, а Івашкович працює при всіх. Поміняють ще 50 таких керівників митниці і він буде все контролювати".
Де відсторонили митників
- в Одеській митниці – 22 людей;
- у Закарпатській митниці – 23 людей;
- у Київській митниці – 8 людей;
- у Волинській митниці – 23 людей;
- у Галицькій митниці – 46 людей;
- у Буковинській митниці – 3 людей.
Санкції РНБО проти контрабандистів
Володимир Зеленський 2 квітня заявив, що РНБО запровадила санкції проти людей, яких можна назвати ТОП-10 української контрабанди:
- Іван Бокало (зареєстрований у Львові);
- Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області);
- Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області);
- Олександр Єрімічук (Чернівці);
- Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області);
- Вадим Альперін (Одеса);
- Олександр Чудаков (Одеса);
- Віктор Шерман (Одеса);
- Олександр Кравченко (Одеса);
- Володимир Дідух (Львів).
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