Население призвали не паниковать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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С чем связан шум в Киеве
Шум связан с работой большого теплоисточника на правом берегу города. Его могут слышать в нескольких районах города.
Напоминаем, продолжаются технологические процессы, что является неотъемлемой частью работы таких масштабных объектов,
– написали в КГГА.
По словам властей, там ситуация контролируемая и ничем не угрожает.
"Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили в КГГА.
К слову, уже не впервые за последнее время подобный шум беспокоит киевлян. Так, 20 ноября, столичная власть также предупреждала о технологических процессах на теплоисточнике.