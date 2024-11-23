Населення закликали не панікувати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМДА.
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Із чим пов'язаний шум у Києві
Шум пов'язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Його можуть чути у декількох районах міста.
Нагадуємо, тривають технологічні процеси, що є невід'ємною частиною роботи таких масштабних об'єктів,
– написали у КМДА.
За словами влади, там ситуація контрольована і нічим не загрожує.
"Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", – додали у КМДА.
До слова, уже не вперше за останній час подібний шум турбує киян. Так, 20 листопада, столична влада також попереджала про технологічні процеси на теплоджерелі.