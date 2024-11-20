Звук, який чують кияни пов'язаний із роботою теплової електростанції. Про це пише 24 Канал із посиланням на КМДА.

Дивіться також Росіяни просунулися в Курській області, а ЗСУ – на Харківщині: огляд бойових дій і карти ISW

Що це таке

Зранку 20 листопада 2024 року кияни почали скаржитись на звук, що лунав над містом. Дехто інтерпретував його, як "писк", проте більшість сприйняла, як "гул", схожий на звук турбіни літака. Його чути у районі Лісового масиву та Дарницької площі.

Відомо, що цей звук виник вночі.

У КМДА пояснили, що це таке. Там наголосили, що цей звук пов'язаний із роботою великого теплоджерела на правому березі.

Це невід'ємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання,

– мовиться в повідомленні.

Важливо! Цей звук не несе жодної небезпеки чи ризиків.

Там пояснили, що деталей не розкривають з міркувань безпеки.