Как известно, Фарид Закария, который недавно участвовал в форуме YES, раскритиковал законопроект о деолигархизации и назвал его угрозой для свободы слова.

Давид Арахамия перед заседанием парламентского комитета, отвечая на вопрос по поводу мнения Фарида Закария, отреагировал довольно грубо: "Да мне пох..., простите, что сказал ведущий CNN. Мы в нашей стране живем". Эту же риторику Арахамия продолжил и в студии Савика Шустера, заявив, что ведущий CNN не может высказываться по поводу закона, потому что "он его даже не читал".

Вы, я имею в виду монобольшинство, то обвиняете CNN в том, что они работают на ФСБ. Так вы говорите, что их никто не знает. Что это никому не известные люди. Фарид Закария – очень влиятельный человек в мире, не только в США,

– сказал Шустер.



Шустер поспорил с Арахамией из-за его слов о журналисте CNN / Фото с фейсбук-страницы ток-шоу

Как известно, ранее Арахамия назвал "чухней" расследование CNN о так называемом "вагнергейте", которое вышло 8 сентября.

"А вы знаете, кто был руководителем режиссерской группы CNN? Человек, который руководит офисом CNN в Москве. Достаточно вам оснований считать, что это не фильм, а некая "чухня"?" – заявил Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

Как сообщалось, 8 сентября на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом автор расследования журналист CNN Мэтью Ченс весной этого года вместе с Владимиром Зеленским ездил на линию фронта на Донбассе и сделал оттуда большой репортаж, который затем активно пиарил Офис президента.