Як відомо, Фарід Закарія, який нещодавно брав участь у форумі YES, розкритикував законопроєкт про деолігархізацію і назвав його загрозою для свободи слова.

Давид Арахамія перед засіданням парламентського комітету, відповідаючи на питання з приводу думки Фаріда Закарія, відреагував досить грубо: "Та мені пох..., вибачте, що сказав провідний CNN. Ми в нашій країні живемо". Цю ж риторику Арахамія продовжив і в студії Савіка Шустера, заявивши, що ведучий CNN не може висловлюватися з приводу закону, тому що "він його навіть не читав".

Ви, я маю на увазі монобільшість, то звинувачуєте CNN в тому, що вони працюють на ФСБ. То ви говорите, що їх ніхто не знає. Що це нікому не відомі люди. Фарід Закарія –дуже впливова людина в світі, не тільки у США,

– сказав Шустер.



Шустер посперечався з Арахамією через його слова про журналіста CNN / Фото з фейсбук-сторінки ток-шоу

Як відомо, раніше Арахамія назвав "чухнею" розслідування CNN щодо так званого "вагнергейту", яке вийшло 8 вересня.

"А ви знаєте, хто був керівником режисерської групи CNN? Людина, яка керує офісом CNN в Москві. Досить вам підстав вважати, що це не фільм, а якась "чухня"?" – заявив Арахамія журналістам в кулуарах парламенту.

Як повідомлялося, 8 вересня на американському телеканалі CNN оприлюднили матеріал про нібито допомоги ЦРУ США Україні в частині організації операції із затримання 33 бойовиків ПВК "Вагнер". За їхніми даними, українська сторона отримала від США готівку, технічну допомогу та консультації ЦРУ під час організації операції.

При цьому автор розслідування журналіст CNN Метью Ченс навесні цього року разом з Володимиром Зеленським їздив на лінію фронту на Донбасі і зробив звідти великий репортаж, який потім активно піарив Офіс Президента.