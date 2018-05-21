Шустовский коньяк победил на дегустации старые французские коньяки

Сомелье и рестораторы, знатоки и ценители крепкого алкоголя собрались в Музее истории Шустова, чтобы определить лучшие винтажные коньяки, и провели дегустацию выдержанных коньяков Shustoff и французских коньяков 1960-1980-х годов.

По итогам дегустации несомненную победу одержал Shustoff 1955 года (12 лет) и обошел такие известные коньяки, как La Fayette Napoleon (35 лет), Monnet 1973 года (35 лет), Gautier 1969 (30 лет) и Godet 1977 (30 лет) .

Кроме того, настоящей изюминкой дегустации стал Shustoff 1930 года, недавно найденный в Одессе. Эксперты объяснили, что длительное пребывание коньяка в бутылке не повлияло на его качество, только немного сказалось на крепкости, а дегустаторы отметили отличный вкус самого загадочного коньяка с историей.

Напомним, что найти потерянный коньяк удалось благодаря старой фотографии, которая попала в руки сотрудникам Музея. На обороте фото было написано послание и указано место, где спрятан "клад". Так неравнодушный одессит вернул "сокровище" Музею и получил в подарок бочонок выдержанного марочного коньяка "Золотой Дюк" стоимостью несколько тысяч долларов.

"Мы невероятно рады, что коньяк, который пролежал в тайнике более 80 лет, вернулся и пополнил нашу коллекцию. А о высоком качестве наших напитков говорят результаты дегустаций", – прокомментировал событие директор Музея Сергей Дяченко.