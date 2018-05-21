Шустовський коньяк переміг на дегустації старі французькі коньяки

Сомельє і ресторатори, знавці та цінителі міцного алкоголю зібралися в Музеї історії Шустова, щоб визначити найкращі вінтажні коньяки, та провели дегустацію витриманих коньяків Shustoff і французьких коньяків 1960-1980-х років.

За підсумками дегустації безсумнівну перемогу здобув Shustoff 1955 роки (12 років) і обійшов такі відомі коньяки, як La Fayette Napoleon (35 років), Monnet 1973 роки (35 років), Gautier 1969 року (30 років) і Godet 1977 (30 років).

Крім того, справжньою родзинкою дегустації став Shustoff 1930 року, недавно знайдений в Одесі. Експерти пояснили, що тривале перебування коньяку в пляшці не вплинуло на його якість, лише трохи позначилося на міцності, а дегустатори відзначили відмінний смак найзагадковішого коньяку з історією.

Нагадаємо, що знайти загублений коньяк вдалося завдяки старій фотографії, яка потрапила в руки співробітникам Музею. На звороті фото було написано послання і вказано місце, де захований "скарб". Так небайдужий одесит повернув "скарб" Музею і отримав в подарунок бочонок витриманого марочного коньяку "Золотий Дюк" вартістю кілька тисяч доларів.

"Ми неймовірно раді, що коньяк, який пролежав у сховку більше ніж 80 років, повернувся і поповнив нашу колекцію. А про високу якість наших напоїв говорять результати дегустацій", – прокоментував подію директор Музею Сергій Дяченко.