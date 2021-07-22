В центре профилактики и борьбы с антисемитизмом подчеркнули, что никто не может насмехаться над жертвами нацистского геноцида. Каким бы творческим ни был человек, он не имеет права это делать.

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Любая ассоциация этого человека с Олимпийскими играми в Токио оскорбляет память 6 миллионов евреев,

– заявили в центре.

Шутки Кобаяси

СМИ нашли давние заявления режиссера. Например, в 1998 году в одном из своих стендап выступлений он предложил "поиграть в Холокост", разбрасывая человечков из бумаги. Это видео обнародовали в сети, оно и вызвало скандал.

Кобаяси извинился

Кобаяси подал в отставку сам. Кроме того, он попросил прощения.

Заметим, мужчина является бывшим участником популярного комедийного дуэта Rahmens. Также режиссер известен за рубежом по комедийным сериалам, в частности по "Японской традиции".

Обратите внимание! Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Она продлится до 8 августа. Кстати, Украину на соревнованиях представят 158 спортсменов в 25 видах спорта.