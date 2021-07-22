У центрі профілактики і боротьби з антисемітизмом наголосили, що ніхто не може знущатись з жертв нацистського геноциду. Якою б творчою не була людина, вона не має права це робити.

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Будь-яка асоціація цієї людини з Олімпійськими іграми в Токіо ображає пам'ять 6 мільйонів євреїв,

– заявили у центрі.

Жарти Кобаясі

ЗМІ знайшли давні заяви режисера. Наприклад, у 1998 році в одному зі своїх стендап-виступів він запропонував "пограти в Голокост", розкидаючи чоловічків з паперу. Це відео оприлюднили в мережі, воно й спричинило скандал.

Кобаясі вибачився

Кобаясі подав у відставку сам. Крім того, він попросив пробачення.

Зауважимо, чоловік є колишнім учасником популярного комедійного дуету Rahmens. Також режисер відомий за кордоном комедійними серіалами, зокрема "Японською традицією".

Зверніть увагу! Олімпіада в Токіо стартує 23 липня. Вона триватиме до 8 серпня. До речі, Україну на змаганнях представлять 158 спортсменів у 25 видах спорту.