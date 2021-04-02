Тысячи людей в Бельгии в Брюсселе 1 апреля пришли в парк на анонсированный в соцсетях масштабный концерт. Но ситуация вылилась в массовые беспорядки и драки с полицией.

А все потому, что концерт оказался фейковый. К тому же в Бельгии карантин предусматривают категорический запрет массовых мероприятий и собраний.

Обратите внимание Бросались камнями и бутылками: антикарантинные протесты в Румынии

Беспорядки в Бельгии 1 апреля начались из-за фейкового концерта

Все началось с объявления в фейсбуке. Авторы анонса призвали людей выйти на музыкальный фестиваль с громким названием La Boum ("Вечеринка") в один из парков столицы Бельгии Брюсселя. На мероприятии якобы должны были выступать всемирно известные диджеи.

Сообщение вызвало бешеную реакцию у бельгийцев – желание прийти на концерт выразили 18 тысяч человек, а о своей заинтересованности мероприятием заявили еще более 50 тысяч. И действительно, в парк Bois de la Cambre пришло очень много людей – по меньшей мере несколько тысяч.



В парке Брюсселя люди собрались на фейковый концерт / Фото RTBF

На ситуацию не могла не отреагировать полиция. Несколько сотен правоохранителей со спецтехникой прибыли на место и заявили: "Внимание! Будьте осторожны – полиция очистит территорию, присутствующих людей будут штрафовать!"

Но люди не расходились. Тогда силовики выполнили угрозу – и разогнали их. Ведь подобный массовое мероприятие в Бельгии – это нарушение коронавирусных ограничений. К тому же люди были в основном без масок и не соблюдали дистанцию.

Беспорядки в Брюсселе 1 апреля: смотрите видео

Во время разгона произошли потасовки , в полицейских бросали петарды и бутылки, кричали в их сторону оскорбительные слова. В итоге – несколько десятков задержанных и травмированных.

Самое же занимательное в ситуации то, что музыкальный фестиваль оказался фейковым. О его проведении "организаторы" просто пошутили к 1 апреля.



Последствия "шутки" – несколько десятков задержанных и травмированных / Фото RTBF