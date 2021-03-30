В Румынии вспыхнули масштабные протесты против карантина. Впоследствии между митингующими и правоохранителями возникли столкновения.

Крупнейшие протесты возникли в Бухаресте, но также акции устроили в Крайове, Галаце, Брэиле, Сибиу. Такие митинги проходят уже в течение 2 дней.

Кстати В Амстердаме потратили более 5 миллионов евро на сдерживание COVID-протестов

Столкновения на протестах

Люди выступали против новых карантинных ограничений. В Бухаресте протестующие бросали в силовиков камни и бутылки. Они даже разбили витрины магазинов в окрестностях, повредили автобусные остановки.

Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и задержали десятки людей.

Protest against lockdown in Constanta Romania 28th March 2021 pic.twitter.com/1mqhcZie8s — conspiracyguy (@factrealist1) March 29, 2021

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