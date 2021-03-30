Кидались камнями и бутылками: антикарантинные протесты в Румынии переросли в беспорядки
В Румынии вспыхнули масштабные протесты против карантина. Впоследствии между митингующими и правоохранителями возникли столкновения.
Источник:Digi24
Крупнейшие протесты возникли в Бухаресте, но также акции устроили в Крайове, Галаце, Брэиле, Сибиу. Такие митинги проходят уже в течение 2 дней.
Кстати В Амстердаме потратили более 5 миллионов евро на сдерживание COVID-протестов
Столкновения на протестах
Люди выступали против новых карантинных ограничений. В Бухаресте протестующие бросали в силовиков камни и бутылки. Они даже разбили витрины магазинов в окрестностях, повредили автобусные остановки.
Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и задержали десятки людей.
Коронавирус и карантин в Румынии: что известно
- В Румынии значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. По данным СНБО, с начала пандемии в стране диагностировали более 940 тысяч больных коронавирусом. Около 840 тысяч человек уже выздоровели, но 23 234 – умерли.
- 27 марта в Румынии был максимум тяжелых больных COVID-19 в больницах. Там находились 12 332 пациентов с коронавирусом. Из них 1 373 – в реанимации.
- Накануне в Румынии усилили карантин. Например, ввели комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00. Кроме того, сократили часы работы магазинов.
Поделиться новостью