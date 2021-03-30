У Румунії спалахнули масштабні протести проти карантину. Згодом між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички.

Найбільші протести виникли у Бухаресті, але також акції влаштували у Крайові, Галаці, Браїлі, Сібіу. Такі мітинги відбуваються вже протягом 2 днів.

До речі В Амстердамі витратили понад 5 мільйонів євро на вгамування COVID-протестів

Сутички на протестах

Люди виступали проти нових карантинних обмежень. В Бухаресті протестувальники кидали в силовиків каміння та пляшки. Вони навіть розбили вітрини магазинів у околицях, пошкодили автобусні зупинки.

Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і затримали десятки людей.

Protest against lockdown in Constanta Romania 28th March 2021 pic.twitter.com/1mqhcZie8s — conspiracyguy (@factrealist1) March 29, 2021

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