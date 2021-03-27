В Нідерландах мітингувальники виходили на акції протесту проти карантину. Дії поліції під час демонстрацій на Музейній площі в Амстердамі упродовж вихідних коштували загалом понад 5,5 мільйона євро.

Цю інформацію підтвердив прессекретар поліції. За словами правоохоронців, ці витрати – є цілком зрозумілими.

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"Робота, яку виконує хтось у мобільному підрозділі чи у відділі арештів, є додатковою. Таким чином, розгортання відбувається логічно коштом чогось іншого, наприклад, робота в районі, в основних бригадах, екстрена допомога або робота над розслідуваннями", – мовиться у повідомленні.

Тобто витрати розрахували відповідно до кількості залучених поліцейських та кількості годин, які вони працюють.

Що відомо про акції протесту

Починаючи з 17 січня, поліція 11 разів виходила до демонстрантів на Музейній площі. Там сотні людей збиралися на протести і так звані акції з випивкою кави.

Мітингувальники скандували: "Любов, свобода, а не диктатура". Протестувальників розганяли водометами, а також певну кількість учасників затримали.

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