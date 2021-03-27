В Амстердаме потратили более 5 миллионов евро на усмирение COVID-протестов
В Нидерландах митингующие выходили на акции протеста против карантина. Действия полиции во время демонстраций на Музейной площади в Амстердаме в течение выходных стоили в общем более 5,5 миллиона евро.
Источник:NOS
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь полиции. По словам правоохранителей, эти расходы – вполне понятны.
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"Работа, которую выполняет кто-то в мобильном подразделении или в отделе арестов, является дополнительной. Таким образом, развертывание происходит логично за счет чего-то другого, например, работа в районе, в основных бригадах, экстренная помощь или работа над расследованиями", – говорится в сообщении.
То есть расходы рассчитали в соответствии с количеством привлеченных полицейских и количества часов, которые они работают.
Что известно об акциях протеста
Начиная с 17 января, полиция 11 раз выходила к демонстрантам на Музейной площади. Там сотни людей собирались на протесты и так называемые акции с выпивкой кофе.
Митингующие скандировали: "Любовь, свобода, а не диктатура". Протестующих разгоняли водометами, а также определенное количество участников задержали.
Коротко о коронавирусе в Нидерландах
- По состоянию на субботу, 27 марта, в Нидерландах заболели коронавирусом 1 245 007 человек.
- Из них – смертельных случаев 16 450.
- Возмущенные жители страны считают, что жесткий карантин не нужен.
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