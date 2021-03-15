В бельгийском городе Льеж 13 марта состоялась акция протеста Black Lives Matter. На следующий день в соседних Нидерландах люди вышли на митинги из-за чрезмерных коронавирусных ограничений. В обоих случаях мирные мероприятия переросли в столкновения с правоохранителями.

Для разгона участников массовых мероприятий полиции пришлось применять силу. В частности, водометы и слезоточивый газ.

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Акция BLM в Бельгии: люди возмущены задержанием чернокожей женщины

В Льеже в Бельгии, пишет RTBF , акция началась в центре города, на улицы вышли активисты движения Black Lives Matter. Причиной стало обнародовано в интернете видео, на котором полицейские жестко задерживают чернокожую девушку.

Сначала протест был мирным, но потом некоторые участники начали бросать камни в стражей порядка.

Начались беспорядки, драки, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

О травмированных протестующих неизвестно, а вот среди полицейских таких 11.

В итоге митинг разогнали, несколько десятков человек – задержали.

Местные власти сообщили и о погромах. Например, пострадал McDonald's и припаркованные у него машины, несколько остановок общественного транспорта и магазинов. Кроме того, демонстранты разбили окна в отделении полиции и мэрии Льежа.

Протест в Нидерландах: участники считают, что жесткий локдаун не нужен

В воскресенье, 14 марта, протесты охватили соседние к Бельгии Нидерланды – в частности, город Гаага, пишет Regio15 .

Спецназовцам также пришлось применить водометы и дубинки, чтобы разогнать толпу из нескольких тысяч митингующих.

Ведь участники мероприятия нарушили правила социального дистанцирования, игнорировали предупреждения о разгоне и бросали файеры и другие предметы в полицию.

В целом люди выступали против жесткого локдауна, введенного в стране с января.

О последствиях: 20 задержанных и 2 травмированных протестующих, а также несколько испугов из-за предупредительного выстрела в воздух от силовика.

Протесты в Гааге: фото Regio15