Протести у Бельгії та Нідерландах: поліція застосувала водомети й газ
У бельгійському місті Льєж 13 березня відбулася акція протесту Black Lives Matter. Наступного дня у сусідніх Нідерландах люди вийшли на мітинги через надмірні коронавірусні обмеження. В обох випадках мирні заходи переросли у сутички з правоохоронцями.
Джерело:24 канал
Для розгону учасників масових заходів поліції довелося застосовувати силу. Зокрема, водомети та сльозогінний газ.
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Акція BLM у Бельгії: люди обурені затриманням чорношкірої жінки
У Льєжі в Бельгії, пише RTBF, акція почалася в центрі міста, на вулиці вийшли активісти руху Black Lives Matter. Причиною стало оприлюднене в інтернеті відео, на якому поліцейські жорстко затримують чорношкіру дівчину.
- Спершу протест був мирним, але потім деякі учасники почали кидати каміння в правоохоронців.
- Почалися заворушення, бійки, поліція застосувала водомети й сльозогінний газ.
- Про травмованих протестувальників не відомо, а от серед поліцейських таких 11.
- У підсумку мітинг розігнали, кілька десятків людей – затримали.
Місцева влада повідомила й про погроми. Наприклад, постраждав McDonald's і припарковані біля нього машини, кілька зупинок громадського транспорту та магазинів. Крім того, демонстранти побили вікна у відділенні поліції та мерії Льєжа.
Протест у Нідерландах: учасники вважають, що жорсткий локдаун не потрібен
У неділю, 14 березня, протести охопили сусідні до Бельгії Нідерланди – зокрема, місто Гаага, пише Regio15.
- Спецпризначенцям також довелося застосувати водомети й кийки, щоб розігнати натовп із декількох тисяч мітингарів.
- Адже учасники заходу порушили правила соціального дистанціювання, ігнорували попередження про розгін і кидали фаєри та інші предмети в поліцію.
- Загалом люди виступали проти жорсткого локдауну, запровадженого у країні з кінця січня.
Щодо наслідків: 20 затриманих та 2 травмованих протестувальників, а також кілька переляків через попереджувальний постріл у повітря від силовика.
Протести у Гаазі: фото Regio15
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