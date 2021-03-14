Під час антикарантинних протестів у Дрездені у суботу, 13 березня, постраждали 12 поліцейських. Правоохоронці повідомили про щонайменше 47 злочинів і 943 правопорушень.

Зокрема, мовиться про фізичні напади на поліцейських та порушення законів про зброю і збори.

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Загалом правоохоронці затримали 4 людей віком від 16 до 50 років.

За даними DPA, у суботу на вулиці Дрездена вийшли декілька сотень протестувальників. Більшість із них – прихильники руху Querdenken – об'єднання коронаскептиків та противників вакцинації.

Протестувальники принципово відмовилися від захисних масок та рукавичок. Люди скандували "пандемія закінчилася" та тримали у руках плакати з відповідними гаслами.

Головною вимогою учасників акції було скасування карантинних норм.

Протести у Дрездені: дивіться відео

„Wir sind friedlich was seid ihr?“ - Ein weiteres Video aus #Dresden zeigt, wie „Querdenker“ gezielt Polizisten angreifen. #dd1303 pic.twitter.com/marsbRAvjc — julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021

Що відбувалося у Мюнхені

Окрім того, люди намагалися організувати акцію протесту також у Мюнхені. Однак поліція швидко зупинила протестувальників.

Поліція припинила демонстрацію, оскільки учасники не дотримувалися необхідні вимоги,

– розповіли правоохоронці.

Зверніть увагу! Локдаун у Німеччині продовжили до кінця березня. Однак влада дозволила пом'якшити низку обмежень.