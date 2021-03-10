У передмісті Афін ввечері 9 березня близько 800 людей влаштували сутички з поліцією. Протестувальники виступали проти свавілля поліції. Проте з мирної акції подія перетворилась у битву. Один правоохоронець зазнав серйозних травм.

Сутички виникли через публікацію відео з попередньої акції протесту. У ній взяли участь близько 5 тисяч людей. Вони вийшли на вулиці на знак протесту проти насильства поліції.

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На відеозаписі видно, як офіцери побили чоловіка в Неа-Смірні під час цієї акції.

Сутички в Афінах: відео грецького каналу News 24/7

Що відомо про сутички в передмісті Афін

Протестанти закидали працівників поліції петардами та камінням, підпалювали смітники та пошкодили кілька машин. Таким чином вони зреагували на побиття силовиками одного з протестантів.

Уряд Афін заявив про одного постраждалого поліцейського. Він зазнав серйозних травм. Щоб убезпечити його від агресивних протестувальників, його колеги створили перепону з мотоциклів та оберігали до приїзду швидкої допомоги.

У сусідньому районі, неподалік епіцентру сутичок, поліцейські знайшли рюкзак із бензиновими бомбами та петардами.

Чому виникли протести