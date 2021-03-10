В пригороде Афин вечером 9 марта около 800 человек устроили столкновения с полицией. Протестующие выступали против произвола полиции. Однако с мирной акции событие превратилось в битву. Один милиционер получил серьезные травмы.

Столкновения возникли из-за публикации видео с предыдущей акции протеста. В ней приняли участие около 5 тысяч человек. Они вышли на улицы в знак протеста против насилия полиции.

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На видеозаписи видно, как офицеры избили мужчину в Неа Смирни во время этой акции.

Столкновения в Афинах: видео греческого канала News 24/7

Что известно о столкновениях в пригороде Афин

Протестанты забросали полицейских петардами и камнями, поджигали урны и повредили несколько машин. Таким образом они отреагировали на избиение силовиками одного из протестантов.

Правительство Афин заявило об одном пострадавшем полицейском. Он получил серьезные травмы. Чтобы обезопасить его от агрессивных протестующих, его коллеги создали преграду из мотоциклов и оберегали до приезда скорой помощи.

В соседнем районе, неподалеку от эпицентра столкновений, полицейские нашли рюкзак с бензиновыми бомбами и петардами.

Почему возникли протесты