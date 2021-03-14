Во время антикарантинных протестов в Дрездене в субботу, 13 марта, пострадали 12 полицейских. Правоохранители сообщили о по меньшей мере 47 преступлениях и 943 правонарушениях.

В частности, говорится о физических нападениях на полицейских и нарушении законов об оружии и сборах.

Актуально В Афинах протесты против произвола полиции переросли в жесткие столкновения: видео

Всего правоохранители задержали 4 человек в возрасте от 16 до 50 лет.

По данным DPA, в субботу на улицы Дрездена вышли несколько сотен протестующих. Большинство из них – сторонники движения Querdenken – объединение коронаскептиков и противников вакцинации.

Протестующие принципиально отказались от защитных масок и перчаток. Люди скандировали "пандемия закончилась" и держали в руках плакаты с соответствующими лозунгами.

Главным требованием участников акции была отмена карантинных норм.

Протесты в Дрездене: смотрите видео

„Wir sind friedlich was seid ihr?“ - Ein weiteres Video aus #Dresden zeigt, wie „Querdenker“ gezielt Polizisten angreifen. #dd1303 pic.twitter.com/marsbRAvjc — julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021

Что происходило в Мюнхене

Кроме того, люди пытались организовать акцию протеста также в Мюнхене. Однако полиция быстро остановила протестующих.

Полиция прекратила демонстрацию, поскольку участники не соблюдали необходимые требования,

– рассказали правоохранители.

Обратите внимание! Локдаун в Германии продлили до конца марта. Однако власти разрешили смягчить ряд ограничений.