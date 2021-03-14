"Пандемия закончилась": в Дрездене во время протеста пострадали 12 полицейских
Во время антикарантинных протестов в Дрездене в субботу, 13 марта, пострадали 12 полицейских. Правоохранители сообщили о по меньшей мере 47 преступлениях и 943 правонарушениях.
Источник:Tagesspiegel
В частности, говорится о физических нападениях на полицейских и нарушении законов об оружии и сборах.
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Всего правоохранители задержали 4 человек в возрасте от 16 до 50 лет.
По данным DPA, в субботу на улицы Дрездена вышли несколько сотен протестующих. Большинство из них – сторонники движения Querdenken – объединение коронаскептиков и противников вакцинации.
Протестующие принципиально отказались от защитных масок и перчаток. Люди скандировали "пандемия закончилась" и держали в руках плакаты с соответствующими лозунгами.
Главным требованием участников акции была отмена карантинных норм.
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Что происходило в Мюнхене
Кроме того, люди пытались организовать акцию протеста также в Мюнхене. Однако полиция быстро остановила протестующих.
Полиция прекратила демонстрацию, поскольку участники не соблюдали необходимые требования,
– рассказали правоохранители.
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