Событие вызвало громкий резонанс в обществе. Ведь такой случай – убийство полицейского – случился впервые за 14 лет.
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Резонансное убийство полицейского в Швеции: что случилось
В пригороде Гетеборга произошла стрельба. О причинах ее возникновения пока правоохранители не рассказывают. Но известно, что:
- После короткого общения полицейского с группой людей эти люди начали в него стрелять.
- 30-летний мужчина вскоре умер от ран в больнице.
- Инцидент произошел поздно вечером 30 июня.
- А 1 июля в Швеции правоохранители минутой молчания почтили память коллеги.
- Впрочем, в деле об убийстве до сих пор никого не задержали.
В полиции говорят, что не намерены отступать в борьбе с организованной преступностью.
- СМИ предполагают: таким образом правоохранители намекнули, что в преступлении виновны наркобанды, деятельность которых в Швеции в последнее время стремительно активизировалась.
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