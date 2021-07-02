Подія викликала гучний резонанс у суспільстві. Адже такий випадок – вбивство правоохоронця – трапився вперше за 14 років.

Нагадаємо ️У харківському аеропорту прикордонники затримали вбивцю з Росії: фото

Резонансне вбивство поліцейського у Швеції: що сталося

У передмісті Гетеборга сталася стрілянина. Про причини її виникнення наразі правоохоронці не розповідають. Але відомо, що:

Після короткого спілкування поліцейського з групою людей ці люди почали у нього стріляти.

30-річний чоловік згодом помер від ран у лікарні.

у лікарні. Інцидент стався пізно ввечері 30 червня.

А 1 липня у Швеції правоохоронці хвилиною мовчання вшанували пам'ять колеги.

вшанували пам'ять колеги. Утім, у справі про вбивство досі нікого не затримали.

Зверніть увагу: подія викликала значний резонанс у шведському суспільстві. Адже вбивство поліцейського в країні сталося вперше за 14 років. А всього за минулі 20 років було тільки ще два таких випадки.

У поліції кажуть, що не мають наміру відступати у боротьбі з організованою злочинністю.

ЗМІ припускають: у такий спосіб правоохоронці натякнули, що в злочині винні наркобанди, діяльність яких у Швеції останнім часом стрімко активізувалася.

До слова Експоліцейського Дерека Шовіна засудили на понад 22 роки за вбивство Джорджа Флойда