Привет от "русского мира": в Швеции заметили объявления о "бойкоте киевской хунты" – фото
В шведском городе Мальме заметили странное объявление, наклеенное на светофоре. Неизвестные неадекваты на шведском языке призывают к "бойкоту киевской хунты".
Источник:24 канал
Фото в доказательство этого опубликовала в на своей странице в фейсбуке украинка и местная жительница Ольга Лундгрен 24 февраля.
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Российскую пропаганду заметили в Швеции
"Еду на велосипеде, остановилась на светофоре, а тут – привет от русского мира", – написала Ольга Лундгрен.
"Привет от русского мира" в Швеции / Фото Ольги Лундгрен
Она сразу и перевела текст странного объявления:
- "Сделай свой вклад! Бойкот киевской хунте! Никаких переговоров с Украиной и финансовой поддержки! Объединение Донбасс".
Что такое "киевская хунта" и откуда взялся этот пропагандистский штамп
В общепринятом понимании, хунта – это военная организация, которая установила диктатуру путем вооруженного переворота. Конечно, никакой диктатуры в Украине (ни военной, ни какой-либо другой) никто не устанавливал.
- Словосочетание "киевская хунта" создали после Революции Достоинства в Украине российские пропагандисты. Так они решили обозначать украинскую власть, полностью игнорируя то, что она была демократически избранной.
Российские СМИ бездумно тиражировали этот "термин", как и политики и официальные лица России – ведь такой нарратив является частью гибридной войны Кремля против Украины (в ее информационной части).
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