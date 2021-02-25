В шведском городе Мальме заметили странное объявление, наклеенное на светофоре. Неизвестные неадекваты на шведском языке призывают к "бойкоту киевской хунты".

Фото в доказательство этого опубликовала в на своей странице в фейсбуке украинка и местная жительница Ольга Лундгрен 24 февраля.

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Российскую пропаганду заметили в Швеции

"Еду на велосипеде, остановилась на светофоре, а тут – привет от русского мира", – написала Ольга Лундгрен.



"Привет от русского мира" в Швеции / Фото Ольги Лундгрен

Она сразу и перевела текст странного объявления:

"Сделай свой вклад! Бойкот киевской хунте! Никаких переговоров с Украиной и финансовой поддержки! Объединение Донбасс".

Что такое "киевская хунта" и откуда взялся этот пропагандистский штамп

В общепринятом понимании, хунта – это военная организация, которая установила диктатуру путем вооруженного переворота. Конечно, никакой диктатуры в Украине (ни военной, ни какой-либо другой) никто не устанавливал.

Словосочетание "киевская хунта" создали после Революции Достоинства в Украине российские пропагандисты. Так они решили обозначать украинскую власть, полностью игнорируя то, что она была демократически избранной.

Российские СМИ бездумно тиражировали этот "термин", как и политики и официальные лица России – ведь такой нарратив является частью гибридной войны Кремля против Украины (в ее информационной части).

Почему объявления о "киевской хунте" появилось в Швеции?



Дело в том, что там еще в 2014 году основали некую "Донбасскую ассоциацию Мальме". Члены этой организации поддерживают Россию и пророссийских боевиков в войне на Донбассе. Впрочем, и численности этой организации ничего не известно. Ее страница в фейсбуке неактивна еще с конца 2019.