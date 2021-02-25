Привіт від "русского міра": у Швеції помітили оголошення про "бойкот київської хунти" – фото
У шведському місті Мальме помітили дивне оголошення, наклеєне на світлофорі. Невідомі неадеквати шведською мовою закликають до "бойкоту київської хунти".
Джерело:24 канал
Фото на доказ цього опублікувала у на своїй сторінці у фейсбуці українка та місцева мешканка Ольга Лундгрен 24 лютого.
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Російську пропаганду помітили у Швеції
"Їду на велосипеді, зупинилась на світлофорі, а тут – привіт від русского міра", – написала Ольга Лундгрен.
"Привіт від русского міра" у Швеції / Фото Ольги Лундгрен
Вона одразу й переклала текст дивного оголошення:
- "Зроби свій внесок! Бойкот київській хунті! Жодних переговорів з Україною і жодної фінансової підтримки! Об'єднання Донбас".
Що таке "київська хунта" і звідки взявся цей пропагандистський штамп
У загальноприйнятому розумінні, хунта – це військова організація, яка встановила диктатуру шляхом збройного перевороту. Звісно, жодної диктатури в Україні (ані військової, ані будь-якої іншої) ніхто не встановлював.
- Словосполучення "київська хунта" створили після Революції Гідності в Україні російські пропагандисти. Так вони вирішили позначати українську влади, повністю ігноруючи те, що вона була демократично обраною.
Російськими ЗМІ бездумно тиражували цей "термін", як і політики та офіційні особи Росії – адже такий наратив є частиною гібридної війни Кремля проти України (в її інформаційній частині).
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