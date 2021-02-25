У шведському місті Мальме помітили дивне оголошення, наклеєне на світлофорі. Невідомі неадеквати шведською мовою закликають до "бойкоту київської хунти".

Фото на доказ цього опублікувала у на своїй сторінці у фейсбуці українка та місцева мешканка Ольга Лундгрен 24 лютого.

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Російську пропаганду помітили у Швеції

"Їду на велосипеді, зупинилась на світлофорі, а тут – привіт від русского міра", – написала Ольга Лундгрен.



"Привіт від русского міра" у Швеції / Фото Ольги Лундгрен

Вона одразу й переклала текст дивного оголошення:

​"Зроби свій внесок! Бойкот київській хунті! Жодних переговорів з Україною і жодної фінансової підтримки! Об'єднання Донбас".

Що таке "київська хунта" і звідки взявся цей пропагандистський штамп

У загальноприйнятому розумінні, хунта – це військова організація, яка встановила диктатуру шляхом збройного перевороту. Звісно, жодної диктатури в Україні (ані військової, ані будь-якої іншої) ніхто не встановлював.

Словосполучення "київська хунта" створили після Революції Гідності в Україні російські пропагандисти. Так вони вирішили позначати українську влади, повністю ігноруючи те, що вона була демократично обраною.

Російськими ЗМІ бездумно тиражували цей "термін", як і політики та офіційні особи Росії – адже такий наратив є частиною гібридної війни Кремля проти України (в її інформаційній частині).

Чому оголошення про київську хунту з'явилося у Швеції?



Річ у тім, що там ще у 2014 році заснували таку собі "Донбаську асоціацію Мальме". Члени цієї організації підтримують Росію та проросійських бойовиків у війні на Донбасі. Утім, невідомо, наскільки ця організація чисельна. Її сторінка у фейсбуку неактивна ще з кінця 2019.

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