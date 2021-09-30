Однако, несмотря на идентификацию мужчины, его личность еще не установили. К тому же доподлинно неизвестны его мотивы.

Важно Взрыв в доме в Гетеборге: в полиции допускают, что атака была умышленной

Подозреваемого не нашли, но арестовали

Сейчас полиция выдала ордер на арест подозреваемого за разрушение, которое грозит общественности. Это высшая степень подозрения, в соответствии с законодательством Швеции. Ордер выдали в отсутствие подозреваемого, и полиция пока не установила личность.

Шведские СМИ, в частности SVT Väs, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что подозреваемый – 55-летний мужчина.

Правоохранители подчеркнули, что инцидент, вероятнее всего, никак не связан с бандитской преступностью. По их словам, сейчас связи взрыва с криминальным миром не выявили.

Впрочем, характер взрыва свидетельствует о том, что он не был природного происхождения.

В полиции рассказали, что техническое расследование причины взрыва затянулось из-за условий на месте. Эксперты не смогли вовремя попасть в дом после пожара.

Взрыв и пожар в доме в Гетеборге: смотрите видео

Что известно о взрыве в Гетеборге