Война, которую Россия начала против Украины, заставила многие страны по-новому взглянуть на свой статус безопасности. Даже те страны, у которых нет общих границ с Россией. Но к каким российским пропагандистам возникли "территориальные претензии". Среди таких стран и Швеция.

Примечательно, что Россия пугает Финляндию и Швецию, что они – возможна следующая цель, если пойдут в НАТО.

У Швеции нет общей границы с Россией. Но в Балтийском море есть шведский остров Готланд, который всего в 350 километрах от Калининграда, где расположен штаб балтийского флота России. Российские пропагандисты уже не раз говорили о необходимости его оккупации. Ведь тогда можно будет организовать нападение на Латвию, Литву и Эстонию.

Швеция вместе с Финляндией долго сохраняли нейтралитет между Россией и НАТО. Финны проводили политику добрососедства с Россией. Шведы тоже старались лишний раз не раздражать Россию с ее ядерным оружием. Хотя обе страны достаточно хорошо вооружены.

Все изменилось после того, как 24 февраля 2022 Россия открыто напала на Украину. Руководству обеих стран ясно, что даже добрососедские отношения с Россией не остановят ее от военной агрессии. Таким образом, в таком случае гораздо лучше защищать статью 5 договора НАТО, где нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на весь Альянс.

Власти Финляндии заявили о готовности подать заявку на вступление в НАТО. Ее поддержали и власти Швеции. В понедельник, 16 мая, в шведском парламенте предстоят дополнительные дебаты по вопросу безопасности страны. Именно после них и запланировано заседание правительства, на котором и должно быть принято решение о подаче заявки на вступление в Альянс.

А уже во вторник, 17 мая, в Швецию с двухдневным рабочим визитом прибудет президент Финляндии Саули Нииностио. Перед тем неоднократно сообщалось, что обе страны планируют вместе вступить в НАТО и координируют свои шаги.

НАТО охотно примет Швецию и Финляндию

Глава НАТО Йенс Столтенберг еще заявлял, что если обе страны подадут заявки на вступление в НАТО, они будут рассматриваться без дополнительных задержек. Ведь обе страны имеют современную армию и вооружение, и интеграция в Альянс может состояться гораздо быстрее.

Кроме того, для НАТО расширение на эти страны Скандинавии позволит значительно усилить свой северный фланг в противостоянии с Россией.

Общая граница и российская истерика

В России уже началась истерия по поводу возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ведь россияне свою агрессивную военную политику всегда проводили под заявлениями, что "НАТО пытается окружить их". Хотя с 20 тысяч километров сухопутной границы России, со странами-членами НАТО у них было всего 1215 километров общей границы. Это Норвегия на севере, Эстония и Латвия с континентальной Россией, а также Литва и Польша с российским анклавом – Калининградской областью.

Теперь же, если Финляндия вступит в НАТО, длина этой границы увеличится вдвое. Между Россией и Финляндией 1320 км сухопутной границы. А от финской территории до Санкт-Петербурга – около 200 километров.

Россия уже угрожает как скандинавским странам, так и НАТО, ответными шагами. После начала войны против Украины цивилизованный мир уже не знает, чего можно ожидать от главы Кремля. Тамошний вождь Владимир Путин имеет свое видение того, каким должен быть мир. Прежде он потребовал, чтобы НАТО отказалось от возможности расширения (не принимать новые страны в Альянс), а из страны центрально-восточной Европы должны были вывести войска НАТО.

Войной против Украины Путин добился только противоположного. Теперь даже Швеция, долгое время сохранявшая военный нейтралитет, ищет защиты от обезумевшего соседа.