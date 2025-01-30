Его стоимость – 13,5 миллиардов крон (около 1,25 миллиарда долларов). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dagens Nyheter и минобороны Швеции.

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Что вошло в пакет помощи от Швеции

В Министерстве обороны Швеции сообщили, что средства распределят следующим образом:

178 миллионов долларов пойдет на "датскую модель", которая привлекает средства для оборонно-промышленного комплекса Украины,

90 миллионов долларов направят на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников,

250 миллионов долларов пойдут на различные международные фонды,

536 миллионов – на закупки для безвозмездной передачи,

254 миллиона – на финансовые пожертвования.

Этот пакет помощи также содержит пункт о пожертвовании оборудования от шведской армии с соответствующими закупками на замену на сумму примерно 300 миллионов долларов:

146 грузовиков,

16 боевых катеров,

23 станции вооружения для военно-морского использования,

миллион 12,7-миллиметровых боеприпасов,

1500 противотанковых ракет TOW,

200 противотанковых гранатометов,

пехотное снаряжение для индивидуального солдатского и группового снаряжения,

средства индивидуальной защиты от радиационных, химических, биологических и ядерных угроз.

Также 59 миллионов долларов выделили на обучение ВСУ в течение 2025 года, в частности, на инициативу Interflex.

16 миллионов долларов направят на услуги через шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS).

Еще на 36 миллионов будут профинансированы мероприятия по техобслуживанию ранее предоставленного шведского оборудования.

Это самый большой пакет поддержки с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года... Мы финансируем, в том числе, украинские инвестиции в беспилотники и ракеты большой дальности,

– сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Он отметил, что сейчас инициатива в войне принадлежит России, а потому Европа вынуждена взять на себя большую ответственность за поддержку украинской армии.