Его стоимость – 13,5 миллиардов крон (около 1,25 миллиарда долларов). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dagens Nyheter и минобороны Швеции.
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Что вошло в пакет помощи от Швеции
В Министерстве обороны Швеции сообщили, что средства распределят следующим образом:
- 178 миллионов долларов пойдет на "датскую модель", которая привлекает средства для оборонно-промышленного комплекса Украины,
- 90 миллионов долларов направят на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников,
- 250 миллионов долларов пойдут на различные международные фонды,
- 536 миллионов – на закупки для безвозмездной передачи,
- 254 миллиона – на финансовые пожертвования.
Этот пакет помощи также содержит пункт о пожертвовании оборудования от шведской армии с соответствующими закупками на замену на сумму примерно 300 миллионов долларов:
- 146 грузовиков,
- 16 боевых катеров,
- 23 станции вооружения для военно-морского использования,
- миллион 12,7-миллиметровых боеприпасов,
- 1500 противотанковых ракет TOW,
- 200 противотанковых гранатометов,
- пехотное снаряжение для индивидуального солдатского и группового снаряжения,
- средства индивидуальной защиты от радиационных, химических, биологических и ядерных угроз.
Также 59 миллионов долларов выделили на обучение ВСУ в течение 2025 года, в частности, на инициативу Interflex.
16 миллионов долларов направят на услуги через шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS).
Еще на 36 миллионов будут профинансированы мероприятия по техобслуживанию ранее предоставленного шведского оборудования.
Это самый большой пакет поддержки с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года... Мы финансируем, в том числе, украинские инвестиции в беспилотники и ракеты большой дальности,
– сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Он отметил, что сейчас инициатива в войне принадлежит России, а потому Европа вынуждена взять на себя большую ответственность за поддержку украинской армии.