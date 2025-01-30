Його вартість – 13,5 мільярдів крон (близько 1,25 мільярда доларів). Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Dagens Nyheter та міноборони Швеції.

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Що увійшло до пакета допомоги від Швеції

У Міністерстві оборони Швеції повідомили, що кошти розподілять наступним чином:

178 мільйонів доларів піде на "данську модель", яка залучає кошти для оборонно-промислового комплексу України,

90 мільйонів доларів спрямують на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників,

250 мільйонів доларів підуть на різні міжнародні фонди,

536 мільйонів – на закупівлі для безоплатної передачі,

254 мільйони – на фінансові пожертви.

Цей пакет допомоги також містить пункт про пожертвування обладнання від шведської армії з відповідними закупівлями на заміну на суму приблизно 300 мільйонів доларів:

146 вантажівок,

16 бойових катерів,

23 станції озброєння для військово-морського використання,

мільйон 12,7-міліметрових боєприпасів,

1500 протитанкових ракет TOW,

200 протитанкових гранатометів,

піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження,

засоби індивідуального захисту від радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз.

Також 59 мільйонів доларів виділили на навчання ЗСУ протягом 2025 року, зокрема, на ініціативу Interflex.

16 мільйонів доларів спрямують на послуги через шведське агентство оборонних досліджень (FOI) і Шведський університет оборони (FHS).

Ще на 36 мільйонів буде профінансовано заходи з техобслуговування раніше наданого шведського обладнання.

Це найбільший пакет підтримки з моменту повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року… Ми фінансуємо, в тому числі, українські інвестиції в безпілотники та ракети великої дальності,

– сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він зауважив, що наразі ініціатива у війні належить Росії, а тому Європа змушена взяти на себе більшу відповідальність за підтримку української армії.