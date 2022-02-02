Правительство Швеции выделило для фонда 50 миллионов шведских крон. Это составляет 5,4 миллиона долларов.

К теме Оно для защиты, – Зеленский объяснил, для чего Украине оружие от партнеров

Эти деньги предоставят Украине в течение следующих 3 лет.

Какие страны присоединились к фонду

Великобритания,

Канада,

Швейцария,

США.

Фонд укрепит устойчивость к российской агрессии на Востоке и Юге Украины. Он будет способствовать улучшению предоставления государственных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию,

– заявила министр по вопросам сотрудничества с целью развития Матильда Эрнкранс.

Фонд дополняет помощь ООН. Однако является более гибким и лучше реагирует на события на местах.

Реакция Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твитере поблагодарил Швецию за помощь. Он назвал деньги "ценным вкладом в стабильность Украины относительно агрессивных действий России".

Политик подчеркнул, что Киев и Стокгольм всегда были и остаются надежными друзьями и партнерами.

Что известно о помощи от Швеции

В правительстве Швеции отметили, что среди всех стран Восточной Европы именно Украине оказывают наибольшую поддержку в реформах. Речь идет о примерно 240 миллионах шведских крон в год, что составляет более 26,7 миллиона долларов.

Это может вас заинтересовать – Польша планирует предоставить Украине новое вооружение: видео