Уряд Швеції виділив для фонду 50 мільйонів шведських крон. Це становить 5,4 мільйона доларів.
До теми Вона для захисту, – Зеленський пояснив, для чого Україні зброя від партнерів
Ці гроші нададуть Україні впродовж наступних 3 років.
Які країни долучилися до фонду
- Велика Британія,
- Канада,
- Швейцарія,
- США.
Фонд зміцнить стійкість до російської агресії на Сході та Півдні України. Він сприятиме поліпшенню надання державних послуг, розширенню діалогу та інклюзивному економічному розвитку,
– заявила міністерка з питань співробітництва з метою розвитку Матильда Ернкранс.
Фонд доповнює допомогу ООН. Однак є гнучкішим та краще реагує на події на місцях.
Реакція Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твітері подякував Швеції за допомогу. Він назвав гроші "цінним внеском у стабільність України щодо агресивних дій Росії".
Політик наголосив, що Київ та Стокгольм завжди були і залишаються надійними друзями та партнерами.
Що відомо про допомогу від Швеції
В уряді Швеції наголосили, що серед усіх країн Східної Європи саме Україні надають найбільшу підтримку у реформах. Мовиться про приблизно 240 мільйонів шведських крон на рік, що становить понад 26,7 мільйона доларів.
Це може вас зацікавити – Польща планує надати Україні нове озброєння: відео