Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine – "Зерно из Украины". Об этом в соцсети Х, ранее известной как твиттер, сообщил премьер Швеции Ульф Кристерссон, передает 24 Канал.
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Что известно о новой помощи от Швеции
Швеция предоставит еще 100 миллионов шведских крон. Это ориентировочно 8,7 миллиона евро.
Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine, реализуемую Всемирной продовольственной программой. В ее пределах украинское зерно экспортируют в беднейшие страны, которые в нем нуждаются.
Украина продолжает вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на агрессивную войну России,
– подчеркнул премьер.
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Швейцария предоставит 100 миллионов франков помощи
- Во время визита в Киев, 25 ноября, президент Швейцарии заявил, что его государство приняло решение о дополнительном пакете помощи Украине на 100 миллионов швейцарских франков на следующие несколько лет.
- "Это позволит повысить наше участие в решении аспектов разминирования и продуктов снабжения, а также будет способствовать экспорту зерновых из Украины", – подчеркнул Ален Берсе.
- Также лидер Швейцарии подчеркнул, что очень важно, чтобы зерно и удобрения попадали на европейские рынки.