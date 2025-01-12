Страна предоставит свои военные корабли и самолет радиолокационной разведки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SVT.

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В Балтийском море участились случаи повреждения подводных кабелей

Сотрудничество Швеции с НАТО назвали "более тесным, чем существовало ранее".

"Чтобы иметь возможность быстрее действовать по девиантному поведению в Балтийском море", – объяснил ее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Ранее он рассказал, что Швеция и соседние страны подвергаются "гибридным атакам, которые осуществляются с помощью компьютеров, денег, дезинформации и угроз саботажа".

Сотрудничество Швеции и НАТО, говорят, поможет улучшить обмен информацией, связь между гражданскими и военными делами, а также эффективнее использовать ресурсы власти. Шведское правительство считает, что это является "большим и важным вкладом".

"Это первый случай, когда Швеция как союзник предоставляет вооруженные силы для сдерживания и защиты НАТО на нашей ближайшей территории", – говорят там.

Известно, что шведы предоставят для операции 3 военных корабля и самолет радиолокационной разведки.

"Ситуация безопасности в регионе Балтийского моря и в бухтах Балтийского моря коренным образом изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Потенциальные гибридные операции иностранных государств нельзя исключать, поэтому потребность в усилении морского наблюдения является важной", – добавил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Напомним, что за последние несколько месяцев в Балтийском море было несколько случаев повреждения подводных кабелей. Последний раз это было в конце декабря в Финском заливе. Тогда российский танкер "теневого флота" Eagle S заподозрили в шпионаже.