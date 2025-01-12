Країна надасть свої військові кораблі та літак радіолокаційної розвідки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SVT.

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У Балтійському морі почастішали випадки пошкодження підводних кабелів

Співпрацю Швеції із НАТО назвали "більш тісною, ніж існувала раніше".

"Щоб мати змогу швидше діяти щодо девіантної поведінки в Балтійському морі", – пояснив її шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Раніше він розповів, що Швеція та сусідні країни піддаються "гібридним атакам, які здійснюються за допомогою комп'ютерів, грошей, дезінформації та загроз саботажу".

Співпраця Швеції та НАТО, кажуть, допоможе покращити обмін інформацією, зв'язок між цивільними і військовими справами, а також ефективніше використовувати ресурси влади. Шведський уряд вважає, що це є "великим і важливим внеском".

"Це перший випадок, коли Швеція як союзник надає збройні сили для стримування та захисту НАТО на нашій найближчій території", – кажуть там.

Відомо, що шведи нададуть для операції 3 військові кораблі та літак радіолокаційної розвідки.

"Безпекова ситуація в регіоні Балтійського моря та в бухтах Балтійського моря докорінно змінилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Потенційні гібридні операції іноземних держав не можна виключати, тому потреба в посиленні морського спостереження є важливою", – додав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Нагадаємо, що за останні декілька місяців у Балтійському морі було декілька випадків пошкодження підводних кабелів. Востаннє це було наприкінці грудня у Фінській затоці. Тоді російський танкер "тіньового флоту" Eagle S запідозрили у шпигунстві.