Об этом министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил во время форума по безопасности в Варшаве, сообщает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также Впервые со времен Гитлера: кто победил на выборах в Австрии и как это угрожает Украине и ЕС

Швеция поддержала Украину

Глава Минобороны Швеции заявил, что Украина принадлежит к семье НАТО и ЕС, и он хотел бы видеть "больше сине-желтых флагов внутри Альянса". Швеция готова продолжать оказывать поддержку в войне с Россией.

Если Украина хочет вести переговоры, то это ваше дело. Никто не должен диктовать правила. Если Украина хочет восстановить свои границы до границ 1991 года, мы поддержим вас в этом. Здесь большие ставки: это та Европа, в которой мы хотим, чтобы выросли наши дети,

– сказал Поль Джонсон.

Он отметил, что партнеры имеют "все экономические рычаги влияния" и "оборонно-промышленный потенциал, чтобы обеспечить украинцев оружием, в котором они нуждаются".

К слову, недавно издание Bloomberg писало, что перемирие между Россией и Украиной ослабит бы нашу страну. Оно приведет к дальнейшим военным действиям, поэтому Запад нуждается в лучшем плане