Дипломатов обвинили в шпионаже. Об этом сообщила министр иностранных дел Анн Линде.

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Это потому, что они не соблюдают Венскую конвенцию и проводят незаконные операции по сбору разведывательных данных,

– объяснила политик.

Зверства российской армии в Буче Линде назвала "совершением военных преступлений".

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