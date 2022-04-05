Дипломатов обвинили в шпионаже. Об этом сообщила министр иностранных дел Анн Линде.
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Это потому, что они не соблюдают Венскую конвенцию и проводят незаконные операции по сбору разведывательных данных,
– объяснила политик.
Зверства российской армии в Буче Линде назвала "совершением военных преступлений".
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