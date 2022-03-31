Следовательно, страна решила выделить для украинских беженцев миллиард долларов. Деньги на подготовку к прибытию украинцев уже выделили.
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На какую помощь направят деньги
Министр финансов Швеции заявил, что средства используют на стоимость жилья в частности.
Страна выделила 9,8 млрд крон на подготовку к принятию украинских беженцев.
Это примерно 1,05 миллиарда долларов или 800 миллионов фунтов стерлингов.
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