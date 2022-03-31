Відтак, країна вирішила виділити для українських біженців мільярд доларів. Гроша на підготовку до прибуття українців вже виділили.

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На яку допомогу спрямують гроші

Міністр фінансів Швеції заявив, що кошти викоистають на вартість житла зокрема.

Країна виділила 9,8 мільярда крон на підготовку до прийняття українських біженців.

Це приблизно 1,05 мільярда доларів, або 800 мільйонів фунтів стерлінгів.

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