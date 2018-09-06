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Швеция выступила за блокирование строительства "Северного потока-2"

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"Северный поток-2"
"Северный поток-2" / Фото из открытых источников

Большинство политических партий Швеции выступают за блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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Радиостанция провела опрос среди представителей разных партий об их отношении к этому проекту, и почти все они высказались за то, чтобы помешать сооружению трубопроводной магистрали.

"Северный поток-2" – это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект,
– заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон подчеркнул, что Россия не уважает международное право, приведя в пример ситуацию с Грузией и Крымом. Поэтому он считает, что важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.

Председатель Партии Зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Йонас Эрикссон отметил, что Швеция раньше столкнулась со сложностями в применении международного права против "Северного потока-2", поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, что позволит заблокировать проект.

Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от результата голосования, которое пройдет уже в воскресенье.

"Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Проект "Северный поток-2" будет заблокирован", – заверил депутат.

Теги: Новости России Швеция Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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