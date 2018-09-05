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Как Россия будет использовать "Северный поток-2" для шпионажа

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Россия использует "Северный поток-2" для шпионажа
Россия использует "Северный поток-2" для шпионажа / Фото из открытых источников

Российская Федерация планирует оснастить средствами ведения разведки трубопровод "Северный поток-2", который в июле начали прокладывать с РФ в Германию через Балтийское море в обход Украины.

Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, передает "Укринформ".

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"Не надо иметь каких-либо сомнений в том, как будет использоваться "Северный поток-2", да и первый, потому что это одна трасса. Достаточно взглянуть на то, что Россия сделала на Черном море, захватив наши добывающие мощности. То есть, она оснастила их разнообразными средствами ведения разведки", – заявил он.

Гончар отметил, что для того, чтобы контролировать определенное пространство, что и нужно России, она должна видеть все, что происходит и на поверхности моря и под его поверхностью.

"И потому-то они оборудовали добывающие платформы, блок-кондуктора радиолокационными станциями сантиметрового и миллиметрового диапазонов типа "Нева", которые сканируют морской надводное пространство. А под водой разместили гидроакустические средства, которые контролируют подводное пространство. Поэтому это и является признаком приготовлений к каким-то более серьезным действиям, когда возникнет такая необходимость", – отметил эксперт.

В то же время он предполагает, что Москва прибегнет к похожим шпионским действиям и в Балтийском море.

Взглянув на то, что сделала Россия с гражданской морской инфраструктурой, навесив на нее разведывательное оборудование, легко предположить, что она то же сделает и на Балтике. Тем более, в случае с "Северным потоком-2", это еще легче и красивее можно упаковать. Там не будет размещено какое-то стационарное оборудование, наоборот, мобильные разведывательные комплексы,
– отметил Гончар.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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