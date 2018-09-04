Как остановить строительство "Северного потока-2": посол озвучил два способа

Остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который в июле начали прокладывать из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, можно только двумя способами – благодаря решению на уровне ЕС или санкциям США.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Европейской правде".

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По его словам, шансы принять соответствующее решение на уровне Евросоюза "невысоки", однако более реалистичным является введение американских санкций.

Второй путь – это "булава" американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект. По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается,

– отметил Мельник.

Дипломат подчеркнул, что санкции США могут вызвать обратную реакцию в ЕС в отношении санкционной политики и размытия инструмента санкций как такового.

"А санкции для нас, как вы понимаете, это альфа и омега, это все, вокруг чего строится взаимодействие с союзниками по отношению к России", – добавил посол.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.



Как рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник единственным вопросом, по которому в Украине и Германии являются разногласия, это реализация российским монополистом "Газпромом" проекта "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.