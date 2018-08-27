Как "Северный поток-2" влияет на Европу и Украину: жесткое заявление США
Строительство газопровода "Северный поток-2", который в июле начали прокладывать из России в Германию через Балтийское море, подрывает коллективную энергобезопасность Европы и суверенитет Украины.
Об этом заявил советник по вопросам европейской энергобезопасности Государственного департамента США Бенджамин Шмитт, передает УНИАН.
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"Северный поток-2" подрывает коллективную энергобезопасность Европы и, очевидно, подрывает украинский суверенитет. Он разделит Европу и сделает некоторые страны ЕС зависимыми от российских энергоресурсов и откроет путь к политической коррупции... Этот проект не является просто коммерческим для РФ, это просто для того, чтобы получить какие-то рычаги управления в западной Европе и также иметь политическое влияние там, чтобы помочь российским геополитическим целям. Это практически российская компания против Европы,
– отметил американец.
Он подчеркнул, что транзит газа через Украину является средством, которое тормозит агрессию России.
Также, Шмитт сообщил, что на данный момент Сенат США и Палата представителей подали пять законопроектов, которые вводят санкции против России из-за строительства газопровода. Кроме того, под них могут попасть и компании, которые задействованы для строительства "Северного потока-2".
Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" дали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.
Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.
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