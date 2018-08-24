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Почему Германия поддерживает "Северный поток-2": Меркель дала объяснение

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Германия поддерживает "Северный поток-2", поскольку нуждается в газе
Германия поддерживает "Северный поток-2", поскольку нуждается в газе / Фото из открытых источников

Германия из-за необходимости в газе поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2", и поэтому не может отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией в области нефти и голубого топлива.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Интерфакс".

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Уже десятилетия мы сосотоим в экономических отношениях с Россией, в том числе по СО2 (сокращение выбросов углекислого газа – "24"). Мы шаг за шагом сокращаем использование угля, нам необходим газ, который идет к нам по территории Белоруссии, Украины и Польши, поэтому поддерживаем Nord Stream-1 и -2,
– заявила она.

В то же время, канцлер подчеркнула, что важно и расширение Южного газового коридора, в связи с чем Германия сотрудничает с Азербайджаном.

Политик отметила, что главная истина заключается в том, что поставки газа из России дешевле, чем из других стран.

"Газ к нам идет из Великобритании, Нидерландов, Норвегии, России", – сказала Меркель.

Однако, по ее словам, после реализации "Северного потока-2" газовая ситуация в Германии радикально не изменится.

"Во время холодной войны Европа и Россия, тогда Советский Союз, имели тесные связи в энергетическом направлении. Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией в сфере нефти и газа. Конечно, Азербайджан – страна, откуда мы можем получать газ, но правда в том, что этот газ недоступен по той же цене, что российский газ", – сказала Меркель.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в Украине. Он добавил, что стороны также "говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины". По словам представителя Путина, лидеры России и Германии "не считают правильными попытки политизировать проект "Северный поток – 2". Кроме того, поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2".

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости России Ангела Меркель нефть Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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